Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Экология

Экологическое ЧП в Краснокамске: нефтепродукты загрязнили сотни квадратных метров земли

В Прикамье зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади в 300 квадратных метров
19 октября 2025 в 01:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Росприроднадзор исследует разлив нефтесодержащей жидкости в Краснокамском округе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснокамском городском округе Пермского края зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади более 300 квадратных метров. Об экологическом ЧП сообщило Западно-Уральское управление Росприроднадзора.

«От единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в Краснокамске. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, где провели осмотр территории и отобрали пробы для лабораторного анализа. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 302 квадратных метра», — говорится на сайте службы по надзору в сфере природопользования.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. По итогам экспертизы будет принято решение о мерах воздействия к виновным лицам в соответствии с действующим законодательством.

Продолжение после рекламы

Ранее в Пермском крае уже фиксировались случаи загрязнения окружающей среды: в Чернушинском округе предприятие было привлечено к ответственности за разлив нефтепродуктов, а суд обязал его выплатить 7,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Тогда прокуратура также потребовала устранить нарушения и организовать ликвидацию последствий загрязнения.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Разлив нефтепродуктов обнаружен в Краснокамске

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал