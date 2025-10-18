Экологическое ЧП в Краснокамске: нефтепродукты загрязнили сотни квадратных метров земли

Росприроднадзор исследует разлив нефтесодержащей жидкости в Краснокамском округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснокамском городском округе Пермского края зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади более 300 квадратных метров. Об экологическом ЧП сообщило Западно-Уральское управление Росприроднадзора.

«От единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в Краснокамске. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия, где провели осмотр территории и отобрали пробы для лабораторного анализа. По предварительным данным, площадь загрязнения составила 302 квадратных метра», — говорится на сайте службы по надзору в сфере природопользования.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. По итогам экспертизы будет принято решение о мерах воздействия к виновным лицам в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Пермском крае уже фиксировались случаи загрязнения окружающей среды: в Чернушинском округе предприятие было привлечено к ответственности за разлив нефтепродуктов, а суд обязал его выплатить 7,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба. Тогда прокуратура также потребовала устранить нарушения и организовать ликвидацию последствий загрязнения.