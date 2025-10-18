Пермяки задолжали за воду и канализацию более миллиарда рублей

Срочная новость Фото: © URA.RU

Судебные приставы Пермского края с начала года взыскали с должников за водоснабжение более 76 миллионов рублей. При этом общая задолженность абонентов превышает 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба коммунального оператора. "В Пермском крае с должников за водоснабжение и водоотведение с начала 2025 года взыскано 76 миллионов рублей. Работа с неплательщиками ведется через суд и службу судебных приставов. За девять месяцев суды выпустили более 14 тысяч исполнительных документов на общую сумму около 142,5 млн рублей. Подавляющее большинство должников — физические лица", - рассказали в пресс-службе ООО «НОВОГОР-Прикамье»,. Общая задолженность абонентов перед компанией к октябрю составляет порядка 1,227 миллиарда рублей. Из этой суммы задолженность физических лиц составляет более 771 миллиона рублей, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов — примерно 292,5 миллиона рублей, юридических лиц — свыше 163 миллионов рублей. В «НОВОГОРе» напоминают, что по решению суда помимо основного долга приходится оплачивать госпошлину и исполнительный сбор. Размер этих платежей значительно вырос: если раньше минимальная пошлина была 200 рублей, то теперь она достигает 2000-4000 рублей. Только за девять месяцев 2025 года сумма пени и госпошлины в рамках исполнительных производств превысила 18 миллионов рублей.