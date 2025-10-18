Женщина погибла в акватории реки Сылвы в Пермском округе

Срочная новость Фото: © URA.RU

В акватории реки Сылвы в Пермском округе погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. "Инцидент произошел 18 октября 2025 года в акватории реки Сылвы вблизи поселка Сылва Пермского округа. Сообщение о происшествии поступило в 16:55 минут по местному времени. На место выехали силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Силы МЧС России к ликвидации происшествия не привлекались. В результате происшествия погиб один человек — женщина», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Обстоятельства гибели женщины не называются.