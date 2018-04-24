Женщинам придется идти в церковь за разрешением на аборт
Без разрешения представителя РПЦ жительницы Белгородской области теперь не смогут прервать беременность. Чтобы сделать аборт, женщинам придется подписать бумаги, в том числе у священнослужителей.
В местном департаменте здравоохранения и социальной защиты разработан обходной лист для женщин, намеревающихся прервать беременность, сообщает Life.ru. В числе тех, кто должен поставить свою подпись, следующие лица: зав. женской консультацией, врач акушер-гинеколог, медицинский психолог, представитель Епархии, представитель «Кризисного центра». Редакция «URA.RU» попыталась связаться с белгородским департаментом здравоохранения, но телефон пресс-службы не отвечает.
Чтобы сделать аборт, необходимо собрать подписи