22:36 24 апреля 2018 0

Избавиться от щенков приказала мама девушки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Юная жительница Нижневартовска Галина, которая по поручению матери обварила в кипятке новорожденных щенят, а затем выкинула их в окно, объяснила свой поступок. По словам 17-летней вартовчанки, она перенервничала и запаниковала.

Девушка рассказала, что утром собака родила одного щенка. А когда вартовчанка вернулась с учебы, оказалось, что четвероногая подруга ощенилась еще двумя, пишет портал nv86.ru. Девушка позвонила матери, которая сказала избавиться от щенков. «У нас собака ощенилась уже в девятый раз, всегда это происходило при родителях, и они топили их. А тут я одна… Я попыталась утопить их в кипятке, но они громко пищали и собака начала ломиться к ним, я очень испугалась, внутри будто что-то перемкнуло, и в панике выкинула их за окно», — рассказала 17-летняя вартовчанка.

Одного щенка, по словам девушки, оставили в живых, чтобы у собаки не началась депрессия. Для него уже подыскали хозяев. Мать девочки пояснила, что стерилизовать собаку ветеринары отказались из-за старости животного, а в добрые руки так много щенков не отдать. «Вообще Галя добрая девочка и очень любит животных. Мы из-за нее и завели собаку. Просто перенервничала очень, к тому же сейчас у нее сессия — стресс», — пояснила женщина. В настоящее время вартовчанка переживает, что о случившемся узнают в ее образовательном учреждении.

Ранее возмущенные жители Нижневартовска обратились в полицию в связи с тем, что девушка выкинула щенят из окна. Они угрожали организовать пикеты у ее жилища. Некоторые горожане призывали прийти к «нехорошему» дому с собаками.