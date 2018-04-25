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25 апреля 2018
24 апреля 2018
20:30  25 апреля 2018 0

Помощник Путина проверит в Прикамье результаты политической реформы

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Гость из Кремля узнает, как в регионе проходит объединение территорийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский край посетит помощник президента Владимира Путина по вопросам местного самоуправления. Как стало известно «URA.RU», гость встретится с главами территорий.

Николай Цуканов познакомится с пермскими главами
Фото: kremlin.ru

Бывший глава Калининградской области Николай Цуканов работает помощником президента с конца прошлого года. В пресс-службе правительства Прикамья рассказали, что Цуканов вместе с губернатором Максимом Решетниковым в пятницу, 27 апреля, направится в село Усть-Качка, где примет участие в XII съезде совета муниципальных образований Пермского края. Площадку посетят также делегации из ряда регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Крыма, Белгородской, Брянской и Кировской областей. Приедут и представители Армении.

Николай Цуканов курирует вопросы местного самоуправления. А в Пермском крае в этом году как раз сложился тренд объединения территорий в городские округа. Из муниципальных районов и поселений сейчас образуются Краснокамск, Оханск, Кизел, Гремячинск, Горнозаводск, Чайковский и Соликамск. Решетников процессы объединения поддерживает при условии, что жители и местные власти сами не противятся укрупнению.

На этой неделе в Перми также побывал советник президента, председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Стефан Савелли
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