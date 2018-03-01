«Это, конечно, не реформа, а смена вывесок, должностей и окладов»

19:33 01 марта 2018 0

Пермский край ждет весеннее обострение: идея объединения территорий принесла головную боль властям Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пока в Пермском крае политическая повестка, как и по всей стране, вертится вокруг выборов президента, в ряде территорий идут локальные разборки. В одном случае успешно идет объединительный процесс, но местные игроки схлестнулись в попытке сохранить влияние. В другом — сельские элиты сумели дать отпор вице-премьеру правительства Прикамья.

По команде Ольги Колоколовой в Краснокамске нанесен удар. Но у лидера пермского «Яблока» еще есть время на ответ Фото со страницы Ольги Колоколовой в Facebook

Краснокамск снова стал «горячей точкой»

Анонсированный проект объединения территорий удачнее всего реализуется в Краснокамском районе под управлением нового главы — политтехнолога Виктора Соколова. Скорее всего, уже в этом году район и Краснокамск станут единым городским округом.

Однако на фоне успешного объединения обострились конфликты в Краснокамске, где не один год за власть борются лидер регионального отделения «Яблока» Ольга Колоколова, бывший мэр Юрий Чечеткин и ряд местных политических игроков.

Сначала депутаты городской Думы внезапно отправили в отставку своего председателя Галину Ушакову. Одновременно с этим антикоррупционная комиссия при администрации губернатора получила заявление о том, что мэр Краснокамска Юлия Потапова назначила директором муниципальной гостиницы дочь своего супруга Владимира Потапова (сам он является депутатом гордумы). Окончательное решение относительно градоначальницы пока не принято. И мэр, и спикер — это союзники Колоколовой, поэтому теперь все больше говорят о значительном ослаблении влияния «яблочницы».

Ольга Бутылева внезапно получила и столь же внезапно потеряла должность спикера Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Параллельно депутат — главный врач городской больницы Константин Самойлов — подал заявление о сложении полномочий. Предыдущее заседание гордумы уже сорвалось из-за отсутствия кворума. В кулуарах обсуждалось, что теперь парламент может вообще прекратить работу до сентябрьских выборов в Думу (они должны пройти при образовании городского округа). Другой возможный вариант — восстановление в должности спикера Галины Ушаковой при вмешательстве властей региона.

В итоге был реализован второй сценарий. В четверг, 1 марта, депутаты все же собрались, и 12 из 20 народных избранников вдруг отменили свое предыдущее решение: спикером вновь стала Галина Ушакова. Сама она наотрез отказалась прокомментировать «URA.RU» ситуацию: «Я не буду с вами разговаривать. Всего доброго. До свидания».

Депутат Ольга Бутылева, которая в статусе исполняющей обязанности почти месяц возглавляла Думу, ранее выражала уверенность, что парламенту не грозит политический коллапс. Решение о возвращении прежнего спикера собеседница тоже оставила без комментариев. Как политическая ситуация в Краснокамске будет развиваться дальше — непонятно.

Примечательно, что на этой неделе губернатор Максим Решетников выезжал в Краснокамский район. Но политические вопросы не обсуждались совсем.

Внезапно выяснилось, что Кунгурский район не такой уж и «родной» для Романа Кокшарова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Объединение пошло не по плану

В Кунгурском районе проект объединения фактически остановился: сельские поселения выступили против. Интересно, что на Кунгур значительное влияние оказывает вице-премьер, министр территориального развития и бывший глава города Роман Кокшаров. Но сельскохозяйственный Кунгурский район — это фактически другая территория со своей элитой. И, несмотря на политический вес вице-премьера, объединение проваливается. Наблюдатели предрекают здесь серьезные конфликты в обозримом будущем.

Глава Кунгурского района Вадим Лысанов ранее в беседе с корреспондентом «URA.RU» отмечал, что кто-то на территории «за» объединение, кто-то «против». При этом собеседник намекнул, что реформу, даже если она и нужна, сначала нужно хорошо продумать.

В Горнозаводском районе движение «ГОРН» из поселка Пашия выступило с критикой объединительного проекта. «ГОРН» не хочет ликвидации местного самоуправления — советов депутатов в поселениях. «После этой реформы (так называемого укрупнения городского поселения) Земское Собрание района станет именоваться городской Думой, глава района — главой округа, а чиновники района — чиновниками округа. Это, конечно, не реформа, а лишь смена названий, вывесок, должностей и окладов», — сказано в заявлении. Дополнительные комментарии представителей «ГОРНа» пока получить не удалось.

А в Добрянском районе в конце февраля произошла обратная ситуация — никакого объединения там не планировалось, но депутаты-единороссы городской Думы Добрянки внезапно проявили инициативу и заявили о желании укрупнить территорию. Пока история не получила какого-либо продолжения.

В каждом случае процесс объединения территорий требует детальной проработки, полагает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Попытка объединить нахрапом не удалась из-за неполного понимания последствий того, что будет после образования городских округов. В Добрянке, например, это давно назрело. А вот скандалы в гордуме Краснокамска на фоне слияния в один муниципалитет выглядят недальновидно ввиду бесполезности этих процессов», — отметил собеседник.