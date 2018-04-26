«Аэрофлот» не пустил пассажиров в самолет из Москвы в Екатеринбург из-за нехватки мест

12:37 26 апреля 2018 0

Авиаперевозчик заменил самолет на менее вместительный, и клиентам не хватило мест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Клиентам компании «Аэрофлот», купившим билет на рейс Москва — Екатеринбург, не хватило мест в самолете. Вылет должен был состояться из Шереметьево вечером 25 апреля, но часть пассажиров на борт не пустили.

Один из клиентов авиакомпании рассказал, что приехал в аэропорт за полтора часа до регистрации, но на стойке его пригласили к столику специального обслуживания клиентов. Оказалось, что сотрудники «Аэрофлота» разрешили пройти на борт только тем, кто прошел регистрацию на сайте компании, пишет «Новый день».

В аэропорту журналистам сообщили, что авиаперевозчик по техническим причинам заменил самолет на менее вместительный. Пассажирам, которым не хватило мест, предложили другие рейсы и номера в гостинице, но часть клиентов потребовала вернуть деньги, так как торопились в Екатеринбург.

Журналист «URA.RU» по телефону обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота». Там попросили направить официальный письменный запрос.