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Главные новости Тюменской области
15:46  26 апреля 2018 0

В Тюмени прокуратура потребовала закрыть ТРЦ, из которого нет выхода

Торговый центр
В «Центральном» нашли более 100 нарушенийФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени прокуратура потребовала закрыть крупный торговый центр до тех пор, пока не будут устранены серьезные нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, надзорное ведомство оштрафовало ТД «Центральный» на максимально возможную по закону сумму — 200 тысяч рублей.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, проверку соблюдения требований пожарной безопасности в торговом центре прокурорские работники провели вместе с сотрудниками ГУ МЧС. В «Центральном» специалисты нашли больше сотни нарушений: в здании не работала система автоматического пожаротушения; с дымовых извещателей на первом этаже не были даже сняты защитные колпаки; на четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре; на пятом была сделана перепланировка и проход к запасному выходу оказался перекрыт. Отыскать даже имеющиеся двери на улицу людям во время учебной эвакуации было нелегко — в торговом центре не было достаточного количества знаков, указывающих направления к выходам.

Прокурор Центрального округа направил в суд иск на 44 страницах с требованием к 253 собственникам помещений и ООО «Управляющая компания «Центр», которая осуществляет функции по содержанию и обслуживанию здания, о запрете эксплуатации «Центрального» до полного устранения нарушений. Иск будет рассмотрен 14 мая.

По данным из открытых источников, учредителем и директором ООО «УК Центр» является Ольга Кавалерова. Она же входила в состав учредителей Некоммерческого партнерства «Торговый дом „Центральный“. Наряду с Кавалеровой, в числе учредителей значились ООО „Компания ‚Атон‘ и ООО ‚Базис-Консалт‘. Учредителем первой компании, по данным из открытых источников, был бизнесмен Сергей Усольцев, второй — Рустам Самкаев. Некоммерческое партнерство и ‚Атон‘ было ликвидировано в этом году.

Поголовные проверки в российских торгово-развлекательных центрах начались после страшного пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек — в основном это были дети. В российских регионах уже закрыты самые опасные торговые центры.

Надежда Карташова
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