Актив, который зарабатывает: что известно о правительственной птицефабрике, избежавшей приватизации
Доходность актива может быть одной из причин отказа от приватизации
Фото: Илья Московец © URA.RU
Крупнейшая в Тюменской области птицефабрика, акции которой региональное правительство решило не выставлять на приватизацию, два года подряд зарабатывает почти по миллиарду рублей в виде чистой прибыли. Для сравнения, еще один правительственный актив, занимающийся дорожными работами по всей области, в 2024 году смог добиться прибыли не более 100 миллионов. Что известно об активе, который правительство решило оставить себе — в материале URA.RU.
Кому принадлежит Боровская птицефабрика
Правительству региона принадлежит больше 90% акций птицефабрики
Фото: Илья Московец © URA.RU
В открытых источниках и доступных выписках владелец птицефабрики напрямую не указывается. Однако выставление актива на аукцион прозрачно демонстрирует, что акционером актива является один из департаментов правительства Тюменской области. Ранее в список учредителей входили как отдельные предприниматели, так и компании и даже бюджетные учреждения, в том числе, из Санкт-Петербурга и ХМАО. Генеральным директором птицефабрики на данный момент является Евгений Несват — до февраля 2013 года он возглавлял департамент имущественных отношений Тюменской области.
Сколько зарабатывает птицефабрика
Согласно последним бухгалтерским данным, размещенным в реестре отчетности ФНС, за 2024 год Боровская заработала 7,3 миллиарда рублей в виде доходов. Чистая прибыль предприятия составила 927,4 миллиона рублей. Сравнимые показатели были у производства в 2023 году, в 2022 чистая прибыль была ниже на треть. За год до этого предприятие понесло убытки в размере около миллиарда рублей.
Последние уплаченные налоги, по данным системы «Прозрачный бизнес» ФНС, составляют 253,3 миллиона рублей. Налоговых правонарушений или долгов по бюджетным выплатам за Боровской не числятся. В компании сейчас работает не менее 900 человек.
В ассортименте птицефабрики - несколько сортов продукции
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Основной статьей дохода птицефабрики является производство и продажа куриного яйца. В ассортименте фабрики — несколько сортов продукции, в том числе — обогащенной микроэлементами. В небольшом объеме выпускается и продукция из мяса птицы. За последние пять лет птицефабрика накопила не один десяток контрактов на поставки в образовательные и социальные учреждения Тюменской области.
Суды и скандалы
Самой громкой за последние пять лет стала история с эпидемией птичьего гриппа на фабрике. Она разразилась в 2021 году. Тогда компания понесла не только финансовые, но и репутационные убытки. Денежные потери в 2021 году составили 811 миллионов рублей. А по репутации ударили попытки избавиться от последствий заражения — жители города в течение нескольких месяцев жаловались на неприятные запахи.
По росту прибыли видно, что предприятие оправилось от последствий эпидемии птичьего гриппа
Фото: Илья Московец © URA.RU
В настоящий момент Боровская судится с Росприроднадзором из-за просрочек оплаты экологического сбора. Сумма иска составляет пять миллионов рублей.
