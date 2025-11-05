Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

С днем жестянщика: Тюмень сковали километровые пробки. Карта

В Тюмени из-за снегопада образовались пробки в семь баллов
05 ноября 2025 в 12:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП

По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени образовались пробки в семь баллов — водители стоят на объездной, Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте, 50 лет Октября, Червишевском тракте. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, пробки — семь баллов из десяти», — сообщается на портале. По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП.

Самые большие заторы наблюдаются на центральных улицах — Челюскинцев, Мориса Тореза, Мельникайте, 50 лет Октября, Трактовой, 50 лет ВЛКСМ. Также сложные ситуации на объездной (в районе кольца Федюнинского — Мельникайте), Дамбовской, Червишевском тракте, Московском тракте (район ТЦ «Колумб»).

Продолжение после рекламы

Семибалльные пробки образовались в городе

Фото: 2ГИС

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал