С днем жестянщика: Тюмень сковали километровые пробки. Карта
По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени образовались пробки в семь баллов — водители стоят на объездной, Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте, 50 лет Октября, Червишевском тракте. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.
«Тюмень, пробки — семь баллов из десяти», — сообщается на портале. По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП.
Самые большие заторы наблюдаются на центральных улицах — Челюскинцев, Мориса Тореза, Мельникайте, 50 лет Октября, Трактовой, 50 лет ВЛКСМ. Также сложные ситуации на объездной (в районе кольца Федюнинского — Мельникайте), Дамбовской, Червишевском тракте, Московском тракте (район ТЦ «Колумб»).
Семибалльные пробки образовались в городе
Фото: 2ГИС
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!