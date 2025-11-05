По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени образовались пробки в семь баллов — водители стоят на объездной, Профсоюзной, Челюскинцев, Мельникайте, 50 лет Октября, Червишевском тракте. Такая информация указана на сайте сервиса 2ГИС.

«Тюмень, пробки — семь баллов из десяти», — сообщается на портале. По данным 2ГИС, в городе отмечается около десяти ДТП.

Самые большие заторы наблюдаются на центральных улицах — Челюскинцев, Мориса Тореза, Мельникайте, 50 лет Октября, Трактовой, 50 лет ВЛКСМ. Также сложные ситуации на объездной (в районе кольца Федюнинского — Мельникайте), Дамбовской, Червишевском тракте, Московском тракте (район ТЦ «Колумб»).

