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26 апреля 2018
15:33  26 апреля 2018 4

Пучков назвал бредом обвинения Михалкова в развале МЧС

Владимир Пучков отверг все обвинения со стороны Никиты МихалковаФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Глава МЧС России Владимир Пучков ответил на слова режиссера Никиты Михалкова, который обвинил его в развале министерства и возложил на него долю ответственности за пожар в Кемерове. Он заявил, что обвинения Михалкова безосновательны.

По словам Пучкова, он не видел передачу с участием Михалкова, где тот высказался о положении дел в МЧС. Глава ведомства отметил, что вообще не смотрит телевизор. «Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — приводит слова Пучкова газета «Коммерсант». При этом Пучков не планирует судиться с режиссером, отмечает «Национальная служба новостей».

Программа с участием Михалкова вышла в эфир 20 апреля — в ней он раскритиковал работу МЧС, напоминает «Федеральное агентство новостей». Режиссер заявлял, что ведомство неэффективно расходует средства и сокращает штат сотрудников. По его словам, на 2017 год в МЧС сократили 30% личного состава и до 50% — в караулах. Тушить пожары «стало фактически некому», сказал Михалков.

Дарья Корчак
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