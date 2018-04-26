03:32 26 апреля 2018 0

Режиссер обвинил руководство МЧС в неэффективных расходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер Никита Михалков возложил долю ответственности за трагедию в Кемерове на главу МЧС Владимира Пучкова, обвинив его в неэффективных расходах и «непродуманном» сокращении государственного пожарного надзора. Об этом он заявил в своей авторской программе «Бесогон» на телеканале «Россия 24», посвященной пожару в торговом центре «Зимняя вишня».

Очередной выпуск программы вышел в пятницу, 20 апреля. Речь шла о причинах пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Режиссер резко высказался о работе руководства МЧС, обвинив его в неэффективных расходах, а также в «непродуманном» сокращении государственного пожарного надзора. По словам Михалкова, в ведомстве сократили почти 60 тысяч человек, по состоянию на прошлый год в среднем по МЧС было уволено 30% личного состава, а в караулах — до 50%. «То есть тушить пожары в 2017 году стало фактически некому», — отметил ведущий.

Позже. комментируя высказывание режиссера, Пусков заявил, что сказанное им не соответствует действительности. По его словам, в ответственных за пожаротушение подразделениях сокращения были запрещены приказом коллегии МЧС, а пожарные караулы укомплектованы более чем на 90%.

«Бред, так и напишите. Я не смотрю телевизор, и мне жаль людей, которые смотрят эти передачи, жаль тех, кто этому верит», — приводит РБК слова министра, который также добавил, что МЧС не будет судиться с Михалковым.

Напомним, 25 марта произошла страшная трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 60 человек, в том числе — дети. Во время возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, двери кинозала оказались заперты, а горящая отделка источала ядовитый смог.