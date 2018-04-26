На Урале школьник погиб во время тренировки на турнике

17:46 26 апреля 2018 0

Следствие рассматривает версию несчастного случая Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Несчастный случай произошел в Верхней Пышме Свердловской области: погиб 12-летний воспитанник детской хоккейной команды «Металлург». Мальчик умер во время тренировки на турнике.

Подросток с утяжелителями выполнял упражнения подтягивания. «В какой-то момент рука сорвалась с перекладины, и на шею намоталась резина, которая контролирует возврат. Из-за утяжелителей моментально передавило сонную артерию», — пишут о причине смерти в социальной сети.

«По факту гибели мальчика 2006 года рождения следственным отделом по Верхней Пышме организована и проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что инцидент произошел в тот момент, когда мальчик находился дома. Его родители также были в квартире. Что стало причиной произошедшего, в настоящее время выясняется следователем СКР. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Среди прочих, следствием рассматривается версия о несчастном случае. По имеющимся данным, семья, в которой произошел инцидент, является благополучной», — рассказал «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.