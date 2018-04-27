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27 апреля 2018
26 апреля 2018
02:59  27 апреля 2018 0

Названа десятка самых популярных внедорожников в России

Клипарт. Екатеринбург, логотип, hyundai, хюндай
Самой популярной маркой по продажам SUV в РФ является HyundaiФото: Александр Константинов © URA.RU

Аналитическое агентство «Автостат» назвало список самых популярных универсальных внедорожников в России. Рейтинг составлен по итогам продаж первых двух месяцев 2018 года.

Так, за январь и февраль на российские автосалоны продали больше 157 тысяч машин класса SUV (Спортивные универсальные внедорожники). Таким образом, этот сегмент с долей более 43% остается крупнейшим на российском рынке.

Первое место в рейтинге заняла марка Hyundai, которой удалось продать 21 674 экземпляров. Вторую строчку занял Renault (18 232 автомобиля), а тройку лидеров замыкает Nissan (14 911). Следом за ними идут Toyota (13 060 машин), KIA (11 874), Mitsubishi (9158), Volkswagen (8149), LADA (7075), Chevrolet (6726), а также Ford (5962).

Ранее «URA.RU» сообщало, что в прошлом году на территории России было импортировано около 235 тысяч легковых автомобилей. Самым популярным транспортным средством стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его показатель составил 12 351 экземпляр.

Александр Черноскутов
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