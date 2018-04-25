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25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
02:35  25 апреля 2018 0

Названы 10 самых популярных импортных автомобилей в России

Первое место досталось японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser PradoФОТО: Wikimedia Commons, Tennen-Gas

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году на территорию РФ импортировали более 235 тысяч легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Показатель иномарки составил 12351 экземпляр. На второй строчке расположился Lexus RX, который был ввезен в количестве 8583 моделей. Третье место досталось автомобилю Toyota Land Cruiser с показателем в 6238 экземпляров. За ним идет Mercedes-Benz GLC (6235 штук) и Lexus NS (6189 моделей), передает «Федеральное агентство новостей». Помимо них, в список вошли такие машины, как Toyota Corolla, Lexus LX, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Prius, а также Mercedes-Benz GLE.

Ранее «URA.RU» сообщало, что эксперты составили список лучших автомобилей для российских садоводов и дачников. Лидером рейтинга стала Lada Largus. Следом за ним следуют еще четыре транспортных средства разных классов.

Александр Черноскутов
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