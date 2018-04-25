Названы 10 самых популярных импортных автомобилей в России

02:35 25 апреля 2018 0

Первое место досталось японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado ФОТО: Wikimedia Commons, Tennen-Gas

По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом году на территорию РФ импортировали более 235 тысяч легковых автомобилей. Самой популярной моделью стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Показатель иномарки составил 12351 экземпляр. На второй строчке расположился Lexus RX, который был ввезен в количестве 8583 моделей. Третье место досталось автомобилю Toyota Land Cruiser с показателем в 6238 экземпляров. За ним идет Mercedes-Benz GLC (6235 штук) и Lexus NS (6189 моделей), передает «Федеральное агентство новостей». Помимо них, в список вошли такие машины, как Toyota Corolla, Lexus LX, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Prius, а также Mercedes-Benz GLE.

Ранее «URA.RU» сообщало, что эксперты составили список лучших автомобилей для российских садоводов и дачников. Лидером рейтинга стала Lada Largus. Следом за ним следуют еще четыре транспортных средства разных классов.