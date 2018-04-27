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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:00  27 апреля 2018 1

Свердловские единороссы создают ажиотаж на праймериз. Кандидатов будет больше, их дебаты станут жестче

XVII съезд партии
Участникам праймериз дали бонусную неделюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предельный срок приема документов для участия в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы будет продлен на одну неделю — до 15 мая. Как сообщили «URA.RU» в оргкомитете по подготовке предварительного голосования, такое решение планируется принять по инициативе Генсовета партии.

В 2018 году подготовка праймериз началась позже обычного из-за того, что единороссы направляли все усилия на подготовку к состоявшимся 18 марта выборам президента РФ. В связи с этим многие потенциальные кандидаты не успевают собрать необходимые для регистрации на праймериз справки.

Срок начавшихся 13 апреля дебатов продлеваться не будет. Как ранее и предполагалось, они будут проходить до 27 мая во внерабочее время. Однако в оргкомитете пообещали, что в случае значительного увеличения числа кандидатов, график их проведения станет более плотным.

Константин Джултаев
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