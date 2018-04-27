В пятницу, 27 апреля, в Москве, в Доме Российского исторического общества, состоялось заседание Попечительского совета и Совета фонда «История Отечества». Главным вопросом встречи стало подведение итогов работы 2017 года. По словам председателя Российского исторического общества (РИО), а также председателя фонда Сергея Нарышкина, за 2017 год было реализовано более 100 проектов.
«При финансовой поддержке фонда было реализовано более ста актуальных и востребованных инициатив. Еще 65 проектов получили поддержку фонда по итогам первых конкурсов в 2018 году», — рассказал «URA.RU» председатель совета фонда «История Отечества». Среди реализованных при поддержке фонда в 2017 году были издательские и просветительские проекты, а также выставки.
Магистральной темой прошлого года стало 100-летие Октябрьской социалистической революции. «Приоритетным направлением деятельности была поддержка проектов, посвященных русской революции 1917 года. Поддержку получили более 70 ключевых проектов», — уточнил глава фонда. В части исторического просвещения подрастающего поколения Нарышкин отметил проведение образовательных археологических экспедиций. «Это новое направление нашей деятельности, которое очень востребовано в преддверии столетия российской академической археологии», — подчеркнул он.
Фонд «История Отечества» был создан весной 2016 года по указу президента России. Основной целью фонда является популяризация истории России как на территории страны, так и за ее пределами, а также сохранение наследия и традиций народов РФ. В своей работе фонд объединяет труд ученых, педагогов, архивных и музейных работников, литераторов и журналистов.