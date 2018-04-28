Великобритания отказалась признавать дипломы вузов РФ и школьные аттестаты

05:18 28 апреля 2018 0

Британские власти решили не заключать договор с Россией о взаимном признании документов об образовании Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Великобритании заблокировали заключения соглашения с РФ о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщает российское посольство в Лондоне.

«Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании, а это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей», — цитирует РБК пресс-секретаря диппредставительства.

Примечательно, что за два года количество российских учеников в частных школах Британии уменьшилось на 40 процентов.В посольстве РФ связывают столь значительное снижение с ухудшением двухсторонних отношений на фоне антироссийской компании. Помимо этого, как рассказали российские дипломаты, в британских школах проводятся политизированные опросы, а преподаватели позволяют себе антироссийские высказывания, которые вызывают дискомфорт у российских учеников.

Ранее «URA.RU» сообщало, что благодаря обострению отношений с западными странами из-за дела Скрипалей российская сторона может победить «утечку мозгов», которая продолжается с начала 90-х годов. Именно с этим связан проект под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Он направлен на возвращение российских студентов из Великобритании и других стран, где проявляется «недружественное отношение» к России. Отмечается, что в качестве альтернативы гражданам РФ предлагают продолжить обучение в МГИМО.