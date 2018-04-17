Детей российских чиновников вывезут из Великобритании и отправят на Дальний Восток

09:31 17 апреля 2018 0

В Россотрудничестве считают, что российские студенты в Великобритании могут пострадать от провокаций Фото: kremlin.ru

Россотрудничество объявило о запуске проекта для возвращения российских студентов из Великобритании и других стран, проявляющих «недружественное отношение» к России. В качестве альтернатив для студентов, среди которых дети чиновников и бизнесменов, предлагается учеба в МГИМО или трудоустройство, например, на Дальнем Востоке.

«Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций», — заявила модератор презентации Россотрудничества Оксана Буряк, чьи слова приводит «Коммерсант». В ответ на «русофобские настроения» по отношению к россиянам за рубежом в организации решили разработать проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». В первую очередь он направлен на тех, кто хочет вернуться из Великобритании в Россию. Как Россотрудничество оценивало изменения в отношении к российским студентам за рубежом, представители организации ответить не смогли.

Предполагается, что россияне — студенты зарубежного бакалавриата смогут перевестись в МГИМО, а планирующие поступать в магистратуру получат возможность подать документы по ускоренной процедуре. В самом столичном вузе заявили, что готовы принять до нескольких сот новых студентов в экстренном порядке, при этом ущемлять права других учащихся не будут.

Авторы проекта также обещают помочь вернувшимся студентам с трудоустройством. Глава предпринимательского сообщества «Преактум» Олег Мансуров заявил, что по некоторым специальностям в России готовы предложить даже более высокую зарплату, чем в Европе. По его словам, специалисты с зарубежным образованием «уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток». Между тем в посольстве Великобритании в России заверили, что всегда рады россиянам, приезжающим в Соединенное Королевство «с целью туризма, обучения или бизнеса».

Ранее «URA.RU» писало, что в Великобритании могут ввести мораторий на получение образования в местных колледжах и университетах для россиян. Проверки затронут и тех, кто уже там обучается.