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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:45  19 апреля 2018 0

Немецкие СМИ сообщают о возвращении российских студентов домой из-за русофобии

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, лекция, учеба, студенты, студенты на лекции
Россиянам предлагают вернуться домой ради учебы в МГИМОФото: depositphotos.com © URA.RU
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Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Благодаря обострению отношений с западными странами на фоне дела Скрипаля Россия может победить «утечку мозгов», продолжающуюся начала 1990-х. Как пишет Deutsche Welle, именно с этим связан запуск программы по возвращению на родину российских студентов, обучающихся в США и Европе.

По мнению автора материала Deutsche Welle, своими действиями Россия лишь подкрепляет «изоляцинистикие тенденции» и желание дистанцироваться от Запада из-за растущей там русофобии. При этом страны ЕС, напротив, продолжают зазывать россиян к себе вне зависимости от целей — будь то туризм или обучение. Оксфордский университет даже опубликовал специальное обращение к студентам из РФ, в котором сообщалось, что британская система образования остается открытой для россиян, несмотря на дипломатическую напряженность.

Deutsche Welle напоминает, что приблизительное количество российских ученых, перебравшихся на Запад после распада СССР, составляет не менее миллиона человек. По данным немецкого издания, противодействие «утечке мозгов» со стороны Москвы связано с острой нехваткой специалистов в сферах науки и экономики, сообщает RT.

Ранее «URA.RU» сообщало запуске проекта Росструдничества под названием «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!». Проект направлен на возвращение российских студентов из Великобритании и других стран, проявляющих «недружественное отношение» к РФ. В качестве альтернативы западных вузам россиянам предлагают продолжить обучение в МГИМО.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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