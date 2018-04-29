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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:25  29 апреля 2018 0

В сети раскритиковали туалеты украинской армии. «Конюшни лучше бывают». ФОТО

Пользователи сети сравнили армейские туалеты с роялемФОТО: страница Таисии Гайда в Facebook

Пользователи в сети обсуждают фотографии туалетов украинских бойцов (антитеррористической операции) АТО. Армейские клозеты сравнивают с конюшнями, утверждая, что туалеты для животных обустроены лучше. Снимки опубликовала волонтер из Винницы Таисия Гайда на своей личной странице в Facebook.

«Так выглядит WC для бойцов, вернувшихся с зоны АТО на полигон отдохнуть от войны. Ребята прозвали его «пианино», — написала Гайда. Волонтер отметила, что, увидев это, ей показалось, что на дворе 1941 год. «А что насчет стандартов НАТО в армии?», — спросила она у своих подписчиков.

«Конюшни, наверное, лучше бывают, хотя все зависит от хозяина. Мы назвали это стометровка. У Швейка в Первую Мировую лучше были! Почти сто лет прошло, и в украинской армии все без изменений», — написали пользователи Сети. Некоторые из комментаторов пошутили: «А что? Всегда чувствуешь верное плечо товарища, у нас правда называется рояль. Это еще вообще суперкомфорт по сравнению с ямками».

Таисия Гайда, Facebook

Ранее на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане распространилась норовирусная инфекция. После исследований министерство здравоохранения Южной Кореи пришло к выводу, что генотип вируса у больных совпал с тем, который находится в воде портативных туалетов, напоминает RT.

Иван Шестак
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