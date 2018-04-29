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29 апреля 2018
20:57  29 апреля 2018 0

Меркель, Мэй и Макрон договорились о «торговом ответе» Трампу

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Торгово-экономические решения США заставляют Меркель искать союзниковФото: bundesregierung.de

Лидеры трех стран, Германии, Франции и Великобритании, заявили, что Евросоюз готов противостоять санкциям США. Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели несколько телефонных разговоров 29 апреля.

Меркель, Макрон и Мэй единогласно решили, что США не могут использовать торгово-политические санкции против Евросоюза. В противном случае представители трех стран договорились защищать интересы ЕС в рамках международной торговли.

Напомним, что США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную (25%) и алюминиевую (10%) продукцию. Пошлины объявлены для всех стран, которые везут продукцию в Америку. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны Евросоюза. Дискуссии, которые ведутся по поводу торговых мер, должны закончиться решением США либо о продлении отсрочки для указанных стран, либо о введении в них пошлин, напоминает РИА «Новости»

Виктор Жуков
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