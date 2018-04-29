Меркель, Мэй и Макрон договорились о «торговом ответе» Трампу

Лидеры трех стран, Германии, Франции и Великобритании, заявили, что Евросоюз готов противостоять санкциям США. Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели несколько телефонных разговоров 29 апреля.
Меркель, Макрон и Мэй единогласно решили, что США не могут использовать торгово-политические санкции против Евросоюза. В противном случае представители трех стран договорились защищать интересы ЕС в рамках международной торговли.
Напомним, что США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную (25%) и алюминиевую (10%) продукцию. Пошлины объявлены для всех стран, которые везут продукцию в Америку. Отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны Евросоюза. Дискуссии, которые ведутся по поводу торговых мер, должны закончиться решением США либо о продлении отсрочки для указанных стран, либо о введении в них пошлин, напоминает РИА «Новости»