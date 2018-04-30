Семья главы Крыма обеднела на 13 млн рублей в 2017 году

14:56 30 апреля 2018 0

Доходы Аксёнова остались на прежнем уровне, а вот его супруга заработала намного меньше Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликована декларация о доходах главы Крыма Сергея Аксёнова за 2017 год. Согласно данным на портале правительства республики Крым, семья Аксёнова заработала на 13 млн рублей меньше, чем в 2016 году.

В соответствии с декларацией, доход главы Крыма за 2017 год составил 2,64 млн рублей. У него нет в собственности объектов недвижимости и машины. В пользовании находятся жилой дом площадью 577,5 кв. метров и земельный участок 607 кв. метров. Доходы его супруги составили 19,9 млн рублей в 2017 году, сообщает RT. У нее в собственности находятся шесть нежилых помещений, две квартиры и легковой автомобиль BMW 750 LI XDRIVE.

Доход Аксёнова за 2017 год сохранился на уровне 2016 года. А его супруга заработала на 13 млн меньше, чем в 2016 году.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что жена главы Федеральной службы охраны РФ Дмитрия Кочнева Марина Медведева заработала в 2017 году 55,3 млн рублей. Это в пять раз больше, чем заработал ее супруг, а также больше, чем все заместители Кочнева вместе взятые.