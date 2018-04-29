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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:47  29 апреля 2018 0

Супруга главы ФСО в 2017 году заработала больше, чем все руководство ФСБ

Марина Медведева обошла мужа по доходам в пять разФото: сайт sibur.ru

Жена главы Федеральной службы охраны РФ Дмитрия Кочнева Марина Медведева заработала в 2017 году 55,3 млн рублей. Это в пять раз больше, чем заработал ее супруг и примерно на 20 млн больше, чем все заместители Кочнева, вместе взятые, и больше, чем все руководство ФСБ с супругами. Это следует из декларации, опубликованной на сайте ФСО.

Медведева является членом правления и директором по общекорпоративным вопросам нефтехимической компании «Сибур». Как указано в декларации, на нее зарегистрировано два земельных участка общей площадью 4 тысячи кв. м, четыре квартиры, жилой и гостевой дома, легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 400 4М 2015 года. У самого Кочнева во владении только квартира площадью 101,7 кв. м и автомобиль Renault Duster 2016 года; он задекларировал доход 11 млн рублей. В прошлом году Кочнев заработал 8,5 млн рублей, а его супруга — 49,5 млн рублей.

Пятеро заместителей директора ФСО, а также комендант Московского Кремля Сергей Хлебников вместе заработали в 2017 году 34 млн рублей. Совокупный доход всего руководства службы вместе с супругами составил по итогам 2017 года 108,1 млн рублей — на четверть больше, чем в прошлом году (86,5 млн), но меньше, чем в 2015 году (126 млн).

Доход Кочнева за прошлый год выше дохода директора ФСБ Александра Бортникова, который заработал 10,9 млн рублей. Всего руководство ФСБ вместе с супругами заработало 42,6 млн рублей — это меньше прошлогодней суммы на 9,2 млн рублей.

Ранее «URA.RU» писало о заработках глав спецслужб РФ. Доход главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина за год упал с 9,4 миллиона до 8,8 миллиона рублей.

Ольга Кулакова
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