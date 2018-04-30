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Главные новости Челябинской области
16:22  30 апреля 2018 0

В Челябинске исчезла девушка, которую растлевал дядя-судья

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Жертва педофила пропала два дня назадФото: depositphotos.com © URA.RU
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Родители 20-летней челябинки заявили о пропаже дочери. Девушка ранее стала жертвой домогательств своего дяди — экс-судьи из Коркино Сергея Югова.

Об исчезновении дочери рассказал порталу 31tv.ru отец девушки. По его словам, последний раз юную жительницу Коркино видели в субботу, 28 апреля. Она ушла из дома между 19 и 20 часами. Предположительно девушка с подругой поехала в Челябинск. Сейчас ее телефон выключен.

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На следующий день, 29 апреля, по словам отца исчезнувшей девушки, к ним домой пришли двое неизвестных парней и заявили, что в Челябинске его дочь якобы украла у одного из них телефон. «Мне они показались подозрительными. Я задержал одного и вызвал полицию, второй сумел сбежать. В полиции выяснилось что она была в Челябинске. У задержанного сняли отпечатки пальцев, а у меня взяли показания», — рассказал корреспонденту 31tv.ru отец девушки. Он подозревает, что его дочь насильно удерживают в Ленинском районе Челябинска.

В полиции нашему агентству пояснили, что отец пропавшей к ним не обращался. «Заявление об исчезновении девушки от ее родственников в отдел МВД России по Коркинскому району на данный момент не поступало», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как ранее писало «URA.RU», пропавшая девушка оказалась в центре скандала, после того как ее отец заявил на своего сводного брата. По словам родителя, дядя-педофил, который работал судьей в Коркинском суде, на протяжении девяти лет вступал в интимную связь с его старшей дочерью. После чего он начал домогаться младшей. Дело взял на контроль глава СКР Александдр Бастрыкин.

Наталья Михалева
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