В Челябинске исчезла девушка, которую растлевал дядя-судья

16:22 30 апреля 2018 0

Жертва педофила пропала два дня назад Фото: depositphotos.com © URA.RU

Родители 20-летней челябинки заявили о пропаже дочери. Девушка ранее стала жертвой домогательств своего дяди — экс-судьи из Коркино Сергея Югова.

Об исчезновении дочери рассказал порталу 31tv.ru отец девушки. По его словам, последний раз юную жительницу Коркино видели в субботу, 28 апреля. Она ушла из дома между 19 и 20 часами. Предположительно девушка с подругой поехала в Челябинск. Сейчас ее телефон выключен.

На следующий день, 29 апреля, по словам отца исчезнувшей девушки, к ним домой пришли двое неизвестных парней и заявили, что в Челябинске его дочь якобы украла у одного из них телефон. «Мне они показались подозрительными. Я задержал одного и вызвал полицию, второй сумел сбежать. В полиции выяснилось что она была в Челябинске. У задержанного сняли отпечатки пальцев, а у меня взяли показания», — рассказал корреспонденту 31tv.ru отец девушки. Он подозревает, что его дочь насильно удерживают в Ленинском районе Челябинска.

В полиции нашему агентству пояснили, что отец пропавшей к ним не обращался. «Заявление об исчезновении девушки от ее родственников в отдел МВД России по Коркинскому району на данный момент не поступало», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как ранее писало «URA.RU», пропавшая девушка оказалась в центре скандала, после того как ее отец заявил на своего сводного брата. По словам родителя, дядя-педофил, который работал судьей в Коркинском суде, на протяжении девяти лет вступал в интимную связь с его старшей дочерью. После чего он начал домогаться младшей. Дело взял на контроль глава СКР Александдр Бастрыкин.