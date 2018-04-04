13:44 04 апреля 2018 0

Челябинский облсуд просят привлечь коллегу к ответственности за педофилию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Квалификационная коллегия судей Челябинской области проведет внеочередное заседание в среду, 4 апреля, чтобы рассмотреть представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из Коркино Сергея Югова. Такая процедура предусмотрена в связи с особым статусом судьи даже после его отставки, пояснил «URA.RU» пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Скандал разразился с подачи уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой. Она просила председателя СКР Александра Бастрыкина проверить обращение жителя Челябинской области о том, что его сводный брат, который работал судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей.

По словам заявителя, все началось в 2013 году, писало ранее «URA.RU». Cводный брат обратившегося, будучи судьей, якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью (сейчас ей 20 лет) и показывал ей порнофильмы, а чтобы та ничего не рассказывала, давал ей деньги, дарил подарки и водил на различные культурные мероприятия в Челябинске. Кроме того, по словам отца, судья домогался и его младшей дочери, которой нет 18 лет. Об этом отец девочек сообщал в региональную приемную детского омбудсмена и правоохранителям, однако уголовное дело так и не было возбуждено.

Сегодня, 4 апреля, стало известно о задержании по подозрению в педофилии еще одного жителя Коркино — 35-летнего учителя музыки. Его жертвой стала 12-летня девочка. А самый громкий скандал разразился в начале года, когда было возбуждено уголовное дело о систематических изнасилованиях семерых воспитанников одной из спецшкол-интернатов для детей с умственными отклонениями. Приемные родители заявляли, что к этому могут быть причастны преподаватели. Следователи опровергли эту версию и задержали Сергея К., проходившего в интернате практику. Друзья обвиняемого уверяют, что его подставило руководство интерната.