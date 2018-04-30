Прокуратура предупредила Навального о последствиях акции 5 мая

17:21 30 апреля 2018 0

Навальный настаивает на акции, несмотря ни на что Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный получил от прокуратуры Москвы предостережение о последствиях несанкционированной акции, которую он и его сторонники планируют на 5 мая.

Прокуратура Москвы предупредила оппозиционеров и всех желающих участвовать в несанкционированном митинге 5 мая о негативных последствиях. «В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.

Поскольку в интернете идет активное обсуждение шествия 5 мая по Тверской улице и митинга на Манежной площади, прокуратура составила официальное сообщение о том, что данные акции не согласованы с правительством Москвы. В этом сообщении сказано, что Навальному были предложены альтернативные места для проведения мероприятий, поскольку центр Москвы 5 мая будет загружен из-за подготовки к празднованию Дня победы. Однако, отмечается в заявлении прокуратуры, оппозиционеры не приняли предложение организовать шествие на улице Маши Порываевой и провести митинг на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Сам Навальный настаивает на проведении акции в пределах Садового кольца. Ранее «URA.RU» писало о том, почему Навальный намеренно зовет людей на несогласованную акцию. По мнению опрошенных экспертов, таким образом он пытается повысить интерес к протесту и скрыть провал акции.