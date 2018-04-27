Почему Навальный отказывается от согласованного митинга 5 мая

20:27 27 апреля 2018 0

Алексей Навальный всячески пытается вернуть интерес к своей персоне, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный намеренно зовет людей на несогласованную акцию, считают эксперты. Таким образом он пытается повысить интерес к протесту и скрыть провал акции.

В пятницу, 27 апреля, Навальный сообщил, что его сторонники отказались от предложенного мэрией Москвы варианта проведения митинга 5 мая, и настаивают на акции в пределах Садового кольца. По его словам, организаторов не устраивает ни место проведения акции, ни продолжительность маршрута. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что мэрия Москвы согласовала проведение акции, однако предложила соратникам Навального организовать шествие по улице Маши Порываевой с митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Он объяснил, что такое решение принято с учетом загруженности центра в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы.

«На самом деле мэрия Москвы предложила Навальному замечательный вариант для проведения акции. Но он отказался, и совершенно понятно — почему. Если будет реализован „вариант мэрии“, то все увидят, что Навальный не смог собрать людей. Ведь подсчитать количество участников на проспекте Сахарова будет легко»,

— пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. По его мнению, Навальному важен скандал, а не успешная реализация идеи: «Его задача — чтобы мероприятие не было в конечном итоге согласовано». Ранее Навальный заявил о планах провести акцию на Тверской улице вопреки решению мэрии.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил «URA.RU», что Навальный наблюдает явный спад внимания к своей персоне, поэтому пытается откровенно конфликтовать с властями. «Он всеми имеющимися в арсенале способами пробует привлечь интерес к себе. Однако надо признать, что налицо — обеднение идеи и политическая дисфункция», — отметил Мухин.

Собеседник «URA.RU» уверен, что 5 мая у большинства людей в Москве совсем другие планы. Например, провести время с семьей на природе и пожарить шашлыки.

Власти Москвы уже отреагировали на отказ Навального от митинга вне Садового кольца. «Считаю, что это безответственный шаг, провокация со стороны организаторов. По-другому мы это не можем оценивать», — заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Чернов.