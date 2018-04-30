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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:25  30 апреля 2018 0

Бывшая жена приберет к рукам 100 миллионов Задорнова

Михаил Задорнов. Интервью. Екатеринбург, задорнов михаил
Наследницей может стать и бывшая супруга — это законноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Наследство Михаила Задорнова может полностью достаться его бывшей жене Велте. Ни дочь, ни вторая супруга юмориста не подали документы на получение многомиллионного наследства.

Журналисты выяснили, что по закону женщина, с которой покойный развелся много лет назад, может стать его наследницей. Это возможно, если других претендентов на состояние умершего нет. Отметим, что Михаил Задорнов оставил весьма приличную сумму — более 100 млн рублей. Это и недвижимость, и права на интеллектуальную собственность сатирика. Однако его ближайшие родственники — вторая супруга и единственная дочь — не подали документов на получение наследства в течение полугода после смерти Задорнова, как полагалось по закону.

Все, что нажил юморист, может перейти к его бывшей жене, Велте Задорновой, единственной, кто оформил документы вовремя, передает журнал «Откровения звезд». Издание также отмечает, что Задорнов хотел оставить ей часть состояния. «Велка — родной человек», — цитируют журналисты слова, которые часто повторял юморист. Решение по наследству известного сатирика станет известно в мае этого года.

Виктор Жуков
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