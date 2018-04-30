Выступление Навального на митинге в защиту Telegram скажется на акции 5 мая

Выступление блогера Алексея Навального на сегодняшнем московском митинге в поддержку Telegram можно трактовать, как понимание бесперспективности его собственной акции, намеченной на 5 января, считают политологи.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин написал в Facebook, что сегодняшняя акция протеста собрала слишком мало людей для Москвы — по его данным около 5 тысяч человек (согласно официальным данным МВД, акцию посетили 7-8 тысяч человек). И это учитывая то, что на митинг звали оппозиционно настроенный блогер Алексей Навальный и создатель Telegram Павел Дуров.
Журналист Максим Кононенко обратил внимание на выступление Навального (СМИ отмечали, что это его первое выступление на массовом мероприятии с 2015 года). Он считает его провалом, который очевиден и самому Навальному. Однако вариантов у него не было.
«Есть только один способ выступить перед большим количеством людей — сесть на хвост другим людям, с другой повесткой. На митинге против реновации не получилось, ну да там организаторы были не такие сопливые, как либертарианская партия. [Журналист Екатерина] Винокурова Навального не пустила на сцену комкать тему митинга, а эти пустили», — отметил Кононенко.
По прогнозам журналиста, предстоящий митинг Навального 5 мая не согласован властями, а потому не соберет много народу. К тому же его сторонники уже «выпустили пар». «У Навального не будет возможности использовать свой обычный прием, когда аудитория приходит на акцию протеста, их забирает полиция, за них никто не вписывается, а сам Навальный уезжает куда-нибудь отдыхать в Европу», — пояснил в телефонном разговоре с «URA.RU» Кононенко.