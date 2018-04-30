Митинг москвичей в защиту Telegram поддержала часть российской элиты

20:30 30 апреля 2018 0

Митинг завершился запуском бумажных самолетиков @WhiteCounter, Twitter

В понедельник, 30 апреля, в Москве на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный властями митинг в поддержку мессенджера Telegram. Акция завершилась запуском бумажных самолетиков, а также резолюцией с заявлением о недопустимости блокировки мессенджера. По данным столичной полиции, в акции приняли участие около семи с половиной тысяч человек. По информации волонтерской организации «Белый счетчик», на митинг пришли свыше 12 тысяч человек.

В резолюции, которая была составлена по окончанию мероприятия, говорится, что «права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести». Кроме того, участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, которые ограничивают свободу слова в Сети, отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство. В акции также принял участие блогер Алексей Навальный, пишет «Интерфакс».

В разговоре с «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал, что правительство, администрация президента и соответствующие аналитические органы следят за ситуацией. «Не важно то, что заявлено на митинге, важно то, что фактически у нас удаленно прошел первый митинг, который связан со свободой слова, и со свободой слова не СМИ, а тот, который организован блогерами — это уже знаковое событие», — подчеркнул Смирнов.

По словам политолога, Роскомнадзор выполняет свою работу. «Выполняет ее плохо, топорно, совершенно не обращая внимания на пиар и самое главное, не может ее выполнить, то есть он не в силах пока заблокироать Telegram», — уточнил он, выразив надежду, что российские силовые органы не найдут какую-нибудь коммерческую подоплеку в этой блокировке.

«Но в любом случае, надо выполнять решение суда, если вы его добились, если вы его не можете выполнить через какое-то там время, то надо доложить президенту: «Мы не в состоянии выполнить решение суда. Возможно, мы сделали большую ошибку, что его добились. Ликвидируйте нашу организацию, пожалуйста», — предположил Смирнов, сравнив это с «пулей в лоб», как поступок со стороны правильного офицера, не сумевшего выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, мы будем наблюдать еще некоторое время попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram. «Возможно, что они будут удачные, вместе со всем интернетом», — предположил собеседник агентства.

Мнение Смирнова поддержал Игорь Бунин, президент Центра политических технологий, предположив, что проведенная акция могла в реальности собрать не 12 тысяч человек, которые указала волонтерская организация «Белый счетчик», а все 20-25 тысяч человек. «Эта акция, конечно, повлияет на дальнейшее развитие событий. Поскольку большая часть элиты не довольна решением Жарова и тех организаций, которые приняли это решение, ударив по Telegram. Это еще одна капля, которая долбит камень. И я думаю, что все эти капли, в конце концов, его додолбят. Тем более, все Telegram-каналы говорят, что Жарову не удержаться на посту после 7-го мая, когда будет формироваться правительство, и в состав нового он не войдет», — подчеркнул Бунин.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, он готовит обращение и пакет документов, направленные к власти в связи с блокировкой Telegram. «Нужно радикально пересматривать поведенческую стратегию со стороны государства, потому что сейчас она нацелена на то, чтобы оградить от информации непосредственно граждан Российской Федерации, то есть сделать показ информации для россиян недоступным. Но она никак не влияет на самих нарушителей, то есть на тех, кто создает нелегальный контент», — цитирует «Коммерсант» омбудсмена. Он заявил, что следует кардинально пересматривать поведенческие стратегии на уровне государства, рисовать новые цели и с помощью экспертного сообщества и общественности понимать тактические линии поведения и то, как мы можем этого достичь, находя компромисс.