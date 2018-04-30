Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она сидит в автомобиле в свадебном платье и с букетом цветов в руках, намекнув своим поклонникам на соответствующие перемены в ее жизни. Правда, последние словам актрисы не поверили.
«Жизнь такая непредсказуемая. Всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю», — написала Бузова под фото с хештегом #счастьелюбиттишину.
Всего за 20 минут после публикации снимка пост набрал почти 180 тысяч отметок «нравится» и порядка 4 тысяч комментариев. Там, к слову, фанаты певицы и поставили под сомнение ее замужество, предположив, что опубликованный снимок — либо фотосессия, либо кадр со съемок нового клипа или шоу «Замуж за Бузову», который вскоре должен выйти на телеканале ТНТ.