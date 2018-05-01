В Германии из-за нежелания воевать с Россией массово увольняются военные летчики

Пилоты не хотят принимать участие в подготовке военной кампании НАТО против России
За последние несколько недель из ВВС Германии уволились семь из 120 пилотов, летающих на многоцелевых истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon. Одна из возможных причин может заключаться в нежелании военных летчиков воевать против России.
Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на иностранные источники, в ВВС подтвердили информацию об увольнении пилотов, отметив, что отставки хоть и не скажутся на боеспособности войск, но все же «вызывают сожаление».
Официально о причинах увольнений информации нет, однако местные СМИ связывают это с тем, что летчики «больше не хотят воевать» и принимать участие в подготовке «военной кампании Североатлантического альянса против России».