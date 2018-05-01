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01 мая 2018
15:58  01 мая 2018 0

Шестеро уральцев вошли в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

К составу может присоединиться еще один уралецФото: Федерация хоккея России

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым назвал имена игроков, которые вошли в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира в Дании. Из них шестеро — воспитанники уральской хоккейной школы.

Список хоккеистов, которые отправятся в Копенгаген, был опубликован на сайте Федерации хоккея России. В составе команды представители челябинской хоккейной школы: нападающие Евгений Дадонов и Максим Шалунов, а также защитник Никита Нестеров; магнитогорец Алексей Береглазов и два воспитанника свердловского хоккея — защитник Никита Трямкин и нападающий Павел Дацюк, который будет капитаном сборной, передает RT. Стоит отметить, что в состав попал и вратарь хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) Василий Кошечкин.

Состав команды может пополниться еще минимум одним уральским хоккеистом. В четвертьфинале кубка Стэнли в паре «Вашингтон Кэпиталс» — «Питтсбург Пингвинз» играет по одному уральцу — Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталс») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Вылет одной из команд освободит игрока для участия в чемпионате мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Павел Маркуш
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