Шестеро уральцев вошли в состав сборной России на чемпионат мира по хоккею

15:58 01 мая 2018 0

К составу может присоединиться еще один уралец Фото: Федерация хоккея России

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым назвал имена игроков, которые вошли в расширенный состав национальной команды на чемпионат мира в Дании. Из них шестеро — воспитанники уральской хоккейной школы.

Список хоккеистов, которые отправятся в Копенгаген, был опубликован на сайте Федерации хоккея России. В составе команды представители челябинской хоккейной школы: нападающие Евгений Дадонов и Максим Шалунов, а также защитник Никита Нестеров; магнитогорец Алексей Береглазов и два воспитанника свердловского хоккея — защитник Никита Трямкин и нападающий Павел Дацюк, который будет капитаном сборной, передает RT. Стоит отметить, что в состав попал и вратарь хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск) Василий Кошечкин.

Состав команды может пополниться еще минимум одним уральским хоккеистом. В четвертьфинале кубка Стэнли в паре «Вашингтон Кэпиталс» — «Питтсбург Пингвинз» играет по одному уральцу — Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталс») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»). Вылет одной из команд освободит игрока для участия в чемпионате мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.