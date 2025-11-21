В Екатеринбурге ожидается потепление

Днем в Екатеринбурге ожидается мокрый снег и дождь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 22 ноября ожидается потепление. Днем ожидается мокрый снег и дождь, температура поднимется до плюс пяти градусов, уточняют в уральском Гидрометцентре.

«Ночью переменная облачность, без осадков, днем облачно, осадки (дождь, мокрый снег, снег)», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Специалисты призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за возможных гололеда и гололедицы.