В Екатеринбурге ожидается потепление

В Екатеринбурге температура воздуха прогреется до плюс пяти градусов
22 ноября 2025 в 03:00
Днем в Екатеринбурге ожидается мокрый снег и дождь

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге 22 ноября ожидается потепление. Днем ожидается мокрый снег и дождь, температура поднимется до плюс пяти градусов, уточняют в уральском Гидрометцентре.

«Ночью переменная облачность, без осадков, днем облачно, осадки (дождь, мокрый снег, снег)», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Специалисты призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах из-за возможных гололеда и гололедицы.

В сообщении уточняется, что ветер будет дуть с юга с порывами до 13 м/с. Ночью осадков не ожидается. Температура составит около минус пяти градусов, днем прогреется до плюс пяти градусов.

