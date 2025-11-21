Заведующая Домом Мешкова рассказала, какие новые пространства получит музей

Усадьба Мешкова будет модернизирована до 2030 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский краеведческий музей получит новые пространства в Доме Мешкова — основном здании экспозиции. Полностью усадьба Мешкова будет модернизирована и открыта для посетителей до 2030 года, сообщила заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова на заседании Ученого совета краеведческого музея.

«В 2009 году мы получили новое здание — Дом Мешкова, и там разместилась экспозиция истории. Все это время мы мечтали о том, что когда нам будет передана полностью вся усадьба, мы ее модифицируем и покажем всем, как должна выглядеть усадьба конца 19-го века», — сказала Неганова.

Она добавила, что до 2030 года в переданных музею помещениях усадьбы будут созданы новые экспозиции. Во флигеле планируется разместить площадку для работы с аудиторией, библиотеку и ведомственный архив, который будет доступен посетителям. В каретном сарае появится музейный туристический центр.

