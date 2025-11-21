Заведующая Домом Мешкова рассказала, какие новые пространства получит музей
Усадьба Мешкова будет модернизирована до 2030 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский краеведческий музей получит новые пространства в Доме Мешкова — основном здании экспозиции. Полностью усадьба Мешкова будет модернизирована и открыта для посетителей до 2030 года, сообщила заведующая Домом Мешкова Светлана Неганова на заседании Ученого совета краеведческого музея.
«В 2009 году мы получили новое здание — Дом Мешкова, и там разместилась экспозиция истории. Все это время мы мечтали о том, что когда нам будет передана полностью вся усадьба, мы ее модифицируем и покажем всем, как должна выглядеть усадьба конца 19-го века», — сказала Неганова.
Она добавила, что до 2030 года в переданных музею помещениях усадьбы будут созданы новые экспозиции. Во флигеле планируется разместить площадку для работы с аудиторией, библиотеку и ведомственный архив, который будет доступен посетителям. В каретном сарае появится музейный туристический центр.
Также в Доме Мешкова планируется открыть музейное кафе и сувенирную лавку — она может разместиться в помещении возле подпорной стенки Дома Мешкова, где раньше уже была лавка. Благоустройство территории всего музейного комплекса усадьбы запланировано на 2029–2030 годы. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы представлена основная экспозиция, которая посвящена истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века. В 13 залах музея собрано более пяти тысяч экспонатов.
