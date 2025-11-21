Челябинский губернатор Текслер откровенно высказался о памятниках Сталину

Губернатор рассказал о своем отношении к монументам Сталину Фото: Илья Московец © URA.RU

Установка памятников руководителю СССР Иосифу Сталину в Челябинской области исторически нецелесообразна и неоправданна. Об этом в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил губернатор региона Алексей Текслер, отвечая на вопрос о возможных инициативах по созданию подобных монументов.

«Если будет предложение по установке памятника Сталину, я, скорее, отрицательно к этому отношусь, чем положительно. Нет такой исторической подоплеки в регионе», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что при этом он категорически против сноса уже существующих памятников и переименований. Глава региона также отметил, что традиционно есть группы людей, которые на праздничных мероприятиях 9 Мая появляются с флагами Сталина, и власти не препятствуют этому.

В интервью Фридрихсон руководитель региона упомянул, что не видит исторической целесообразности и в установке памятника первому президенту РФ Борису Ельцину, но считает необходимым создать бюст сподвижнику Петра Первого Василию Татищеву. Особое внимание Текслер акцентировал на важности появления в Челябинской области монументов участникам СВО.