Мощи святого выбросили в мусорный бак

12:04 02 мая 2018 0

Британцынеуважительно отнеслись к останкам папы Римского Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Британская компания по вывозу мусора обнаружила в одной из контейнеров для отходов мощи папы Римского Климента I. В настоящее время выясняется, кто был владельцем останков святого и почему они попали на помойку.

Мощи находились в сосуде с гравировкой, по которой и была установлена их принадлежность римскому святому. Ларец сохранил часть человеческой кости, сообщает «Газета.ру». Сейчас специалисты выясняют ценность находки. По словам экспертов, мощи святых в Средние века слишком часто часто подделывали, чтобы уверенно можно было говорить об их подлинности.

Климент I скончался около 99 года нашей эры и был четвертым папой Римским. В своих деяниях прославился, как один их первых проповедников на территории Северного Причерноморья.