Трамп раскрыл, когда у него кончится терпение в вопросе урегулирования кризиса на Украине
Трамп оценил свое терпение в вопросе украинского урегулирования
Фото: Official White House Photo / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпов украинского урегулирования не имеет предела. Об этом он сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, отвечая на вопросы о переговорном процессе между Россией и Киевом. Аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.
«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос о том, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы руководство России якобы не готовым к урегулированию конфликта.
Глава американского государства также сообщил, что не вовлечен в переговоры относительно потенциальной конфискации Европой замороженных российских средств. Помимо этого, он опроверг информацию о возможных поставках ракет «Томагавк» Киеву.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.