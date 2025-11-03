Трамп раскрыл, когда у него кончится терпение в вопросе урегулирования кризиса на Украине

Трамп оценил свое терпение в вопросе украинского урегулирования Фото: Official White House Photo / Tia Dufour

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в вопросе темпов украинского урегулирования не имеет предела. Об этом он сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, отвечая на вопросы о переговорном процессе между Россией и Киевом. Аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — сказал Трамп. Так американский лидер ответил на вопрос о том, что могло бы стать «последней каплей», после которой он счел бы руководство России якобы не готовым к урегулированию конфликта.