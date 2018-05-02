В США скончался первый исполнитель песни «Трус не играет в хоккей»

Вадиму Мулерману было 79 лет
В Нью-Йорке скончался советский эстрадный певец Вадим Мулерман. Ему было 79 лет. В последние годы он страдал от тяжелого онкологического заболевания, сообщает «Русская планета».
Мюлерман впервые вышел на сцену в 1963 году в Харькове. Работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. Известен как первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей, «Как хорошо быть генералом» и многих других.
В 1978 году Мюлерману было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1991 году он стал народным артистом. В начале 1990 годов он уехал в США и до последних своих дней жил в Бруклине, Нью-Йорк.