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02 мая 2018
21:36  02 мая 2018 0

В США скончался первый исполнитель песни «Трус не играет в хоккей»

Вадиму Мулерману было 79 летФото: Анна Майорова © URA.RU

В Нью-Йорке скончался советский эстрадный певец Вадим Мулерман. Ему было 79 лет. В последние годы он страдал от тяжелого онкологического заболевания, сообщает «Русская планета».

Мюлерман впервые вышел на сцену в 1963 году в Харькове. Работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского. Известен как первый исполнитель таких популярных песен советских времен, как «Лада», «Трус не играет в хоккей, «Как хорошо быть генералом» и многих других.

В 1978 году Мюлерману было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1991 году он стал народным артистом. В начале 1990 годов он уехал в США и до последних своих дней жил в Бруклине, Нью-Йорк.

Валерий Дорофеев
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