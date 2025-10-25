Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Ростовской области отражена атака ВСУ

Слюсарь: в Ростовской области сбили БПЛА ВСУ в 7 районах региона
25 октября 2025 в 08:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ атаковали Ростовскую область

ВСУ атаковали Ростовскую область

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 25 октября 2025 года российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Украины на территории Ростовской области, уничтожив и перехватив несколько беспилотных летательных аппаратов в 7 районах региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По данным главы региона, атака произошла в Донецке, а также в Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, губернатор уточнил, что из-за падения фрагментов одного из беспилотников произошло возгорание сухой травы на окраине города Донецк. По информации оперативных служб, пожар был быстро локализован и не распространился за пределы открытого участка местности.

Продолжение после рекламы

ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал