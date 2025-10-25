В Ростовской области отражена атака ВСУ
ВСУ атаковали Ростовскую область
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 25 октября 2025 года российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Украины на территории Ростовской области, уничтожив и перехватив несколько беспилотных летательных аппаратов в 7 районах региона. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По данным главы региона, атака произошла в Донецке, а также в Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.
Кроме того, губернатор уточнил, что из-за падения фрагментов одного из беспилотников произошло возгорание сухой травы на окраине города Донецк. По информации оперативных служб, пожар был быстро локализован и не распространился за пределы открытого участка местности.
ВСУ практически ежедневно осуществляют попытки атак на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, используя ракетное вооружение и беспилотные летательные аппараты. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.