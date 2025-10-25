Дым от сотен пожаров в Китае накрыл несколько регионов России
Амурскую область в очередной раз накрыло дымом из Китая
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Дым от лесных пожаров в Китае вновь накрыл Амурскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. По данным ведомства, причиной задымления стали несколько сотен возгораний, зарегистрированных на сопредельной китайской территории вблизи границы с Россией.
«Амурскую область в очередной раз накрыло дымом из Китая. Причиной этого стало несколько сотен возгораний на сопредельной территории. Некоторые из этих очагов имеют очень большие площади горения», — отмечается в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. Представители пожарных служб уточнили: плотное задымление наблюдается, несмотря на принимаемые противопожарные меры по обе стороны границы.
Кроме того дым от пожаров накрыл и Хабаровский край, пишет telegram-канал Amur Mash. Смог, ранее зафиксированный в Хабаровске и Благовещенске, в распространился на территорию Бурейского округа и Свободненского района. В зоне риска оказываются также Приморский край и Еврейская автономная область.
Основные очаги возгораний в Китае, по информации центра, сосредоточены напротив Бурейского округа и Свободненского района Амурской области. Все термоточки зафиксировала информационная система дистанционного мониторинга «Рослесхоз». На территории самой Амурской области на момент публикации насчитывалось 11 термоточек, однако, как подчеркивают специалисты, они не оказывают значительного влияния на качество воздуха. Локальные пожары оперативно тушатся силами региональных подразделений пожарной охраны.
