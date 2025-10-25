Дым от сотен пожаров в Китае накрыл несколько регионов России

Амурскую область в очередной раз накрыло дымом из Китая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Дым от лесных пожаров в Китае вновь накрыл Амурскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. По данным ведомства, причиной задымления стали несколько сотен возгораний, зарегистрированных на сопредельной китайской территории вблизи границы с Россией.

«Амурскую область в очередной раз накрыло дымом из Китая. Причиной этого стало несколько сотен возгораний на сопредельной территории. Некоторые из этих очагов имеют очень большие площади горения», — отмечается в официальном сообщении ведомства в telegram-канале. Представители пожарных служб уточнили: плотное задымление наблюдается, несмотря на принимаемые противопожарные меры по обе стороны границы.

Кроме того дым от пожаров накрыл и Хабаровский край, пишет telegram-канал Amur Mash. Смог, ранее зафиксированный в Хабаровске и Благовещенске, в распространился на территорию Бурейского округа и Свободненского района. В зоне риска оказываются также Приморский край и Еврейская автономная область.

