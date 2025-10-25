Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников

Волгоградская область подверглась атаке ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Волгоградской области силами ПВО Министерства обороны России была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он пояснил, что благодаря действиям сил ПВО удалось избежать человеческих жертв.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. <...> Пострадавших нет», — заявил Бочаров. Об этом этом сообщила администрация региона своем telegram-канале.

По его данным, из-за атаки начался пожар на подстанции ЛЭП. Он был полностью потушен сотрудниками МЧС в течение нескольких минут после возникновения. Также пострадал жилой дом в Светлоярском районе: была нарушена целостность крыши и оконных проемов.

Продолжение после рекламы

Украинские военные практически каждый день предпринимают попытки атаковать объекты на территории России с применением ракет и беспилотников. В ответ подразделения российской противовоздушной обороны осуществляют круглосуточное дежурство и эффективно пресекают данные атаки.