Как школьники отдыхают в 2025-2026 учебном году: расписание для всех форм обучения. Инфографика

В октябре-ноябре школьники будут отдыхать 11 дней
Осенние каникулы у школьников продлятся 11 дней
Осенние каникулы у школьников продлятся 11 дней

В российских школах в октябре стартуют осенние каникулы. Конкретные их сроки отдыха каждым учебным заведением индивидуально и зависят от используемой системы организации образовательного процесса — четверти, триместр (модульная) либо смешанная, сочетающая элементы обеих моделей.

Несмотря на то, что администрация школ самостоятельно устанавливает даты каникул, она ориентируется и на рекомендации Минпросвещения. Кроме того, школы обязаны соблюдать требование о минимальной продолжительности каникул — не менее семи календарных дней. Расписание каникул с осени текущего года и до лета-2026 для разных форм обучения — в материале URA.RU. 

Даты осенних каникул по четвертям и при гибридной системе обучения

График школьных каникул для обучающихся по четвертной и гибридной системах совпадает. Он также соответствует датам, рекомендованным Министерством просвещения. Так, каникулы продлятся девять дней — с 25 октября по 2 ноября 2025 года.

В общей сложности будут отдыхать 11 дней. К девяти дням каникул прибавляются два дополнительных, связанных с празднованием Дня народного единства, который отмечается 3 и 4 ноября. 

Даты каникул и праздничных дней для школьников при обучении по четвертям
Даты каникул и праздничных дней для школьников при обучении по четвертям


Осенние каникулы при обучении по триместрам

В случае, если образовательное учреждение организует учебный процесс по триместровой системе, школьники в 2025 году будут отдыхать две недели. То есть с 4 по 12 октября и с 15 по 23 ноября. Продолжительность каждого из периодов составит семь дней.

Даты каникул для школьников, обучающихся по триместрам
Даты каникул для школьников, обучающихся по триместрам


Какие еще каникулы ждут школьников в 2025-2026 учебном году

По четвертям

Согласно опубликованной информации от Минпросвещения, зимние каникулы предлагается установить с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Их продолжительность составит 12 дней. Весенние каникулы должны пройти с 28 марта по 5 апреля 2026 года и продлятся девять дней. Начало летних каникул намечено на 27 мая следующего года.

Однако для учащихся 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года могут отличаться, поскольку проведение последних звонков зависит от расписания ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, Минпросвещения советует ввести для первоклассников дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля.

По триместрам

Академия педагогических проектов России обнародовала график каникулярных периодов для образовательных учреждений, функционирующих по модульной и триместровой системам обучения. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале организации.

  • Третьи каникулы будут длиться 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно;
  • Четвертые каникулы запланированы на даты с 21 февраля по 1 марта 2026 года;
  • Пятые пройдут с 11 по 19 апреля 2026 года;
  • Шестые каникулы (летние) продлятся с 26 мая по 31 августа 2026 года.

Параллельно с этим, Департамент образования и науки города Москвы также выпустил рекомендации по срокам каникул для школ, использующих триместровую систему обучения. В большинстве своем эти рекомендации коррелируют с данными, опубликованными Академией педагогических проектов. Однако, в рекомендациях столичного Департамента образования имеется одно существенное отличие: весенние каникулы для московских школьников, обучающихся по триместровой системе, предлагается провести в период с 28 марта по 4 апреля, в то время как Академия педагогических проектов указывает даты с 11 по 19 апреля.

При гибриде

При такой системе обучения учащимся советуют отдыхать следующим образом:

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
  • с 21 февраля по 1 марта;
  • с 11 по 19 апреля;
  • с 25 мая по 31 августа.

Дополнительные даты отдыха для школьников

В соответствии с установленными государственными праздниками, школьники, как и все граждане России, будут отдыхать. Среди таких дат выделены следующие:

  • День народного единства (4 ноября) в 2025 году приходится на вторник. Кроме того, понедельник, 3 ноября, также станет нерабочим днем для школьников и всех россиян;
  • День защитника Отечества, который традиционно празднуется 23 февраля, в 2026 году выпадет на понедельник;
  • Международный женский день (8 марта) в следующем году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, после трехдневного отдыха россиян ожидает сокращенная рабочая неделя;
  • День весны и труда (1 мая) в 2026 году выпадает на пятницу. За ним последуют традиционные выходные 2 и 3 мая;
  • День Победы (9 мая) в 2026 году приходится на субботу. В данном случае выходной день переносится на понедельник, 11 мая. Соответственно, выходные продлятся с 9 по 11 мая включительно.

