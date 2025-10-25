Новые фигуранты появились в деле о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево»

Фигурантам вменяется участие в преступном сообществе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве арестованы семь новых фигурантов по уголовному делу о хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту «Шереметьево». Об этом РИА Новости (РИАН) рассказал информированный источник.

«В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе», — приводит слова собеседника РИАН.

В рамках данного уголовного дела задержаны свыше 30 человек, включая предполагаемого лидера организованной преступной группы Алексея Кабочкина, а также других членов организованного преступного сообщества (ОПС). Трое подозреваемых объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило, что участники ОПС занимались хищением денежных средств у военнослужащих, принимающих участие в СВО и прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево». Незаконное обогащение осуществлялось посредством краж, вымогательства и мошенничества. Согласно материалам дела, в состав организации входили представители правоохранительных органов, включая сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту «Шереметьево». Преступники целенаправленно выбирали в качестве потерпевших военнослужащих, возвращающихся с линии фронта. Большая часть расследуемых эпизодов связана с необоснованным завышением стоимости услуг такси.

В материалах отмечается, что участники преступной группы подыскивали в аэропорту военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, и предлагали им услуги по пассажирским перевозкам — на первоначально приемлемых условиях. Однако по завершении поездки стоимость резко возрастала: сумма в 2 тысячи рублей увеличивалась до 40 или даже 90 тысяч, 1 тысяча — до 70 тысяч, а 8,2 тысячи — до 122 тысяч рублей. Денежные средства принимались как в форме банковских переводов, так и посредством терминалов. В случае отказа платить пострадавшим угрожали применением физической силы, подчеркивается в материалах дела.