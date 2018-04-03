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03 апреля 2018
14:55  03 апреля 2018 1

Священник в ресторане пел блатняк. «Поп пошел на дело, выпить захотелось». ВИДЕО

Священнослужитель пел под гитарный аккомпанементTwitter, кадр из видеозаписи

В соцсетях обсуждают видеоролик с православным батюшкой, который распевает блатную песню «Мурка». Запись опубликовал российский журналист Александр Невзоров на своей странице в Twitter.

На кадрах опубликованного ролика длительностью более двух минут видно, как батюшка в рясе под гитарный аккомпанемент во весь голос напевает блатную песню «Мурка». Вокруг священнослужителя накрытые столы, за которыми находятся десятки людей. На стенах помещения, где происходит импровизированное выступление, картины с церковными мотивами. Свое сообщение Невзоров озаглавил словами: «Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан».

Пользователи соцсети разделились во мнениях. Одни посчитали недостойным такое поведение православного священнослужителя: «Православный блатняк! Теперь я видел все… Однако ну очень пасхальное оно получилось. Батюшка „жжет напалмом“ неокрепшие души прихожан!.. Интересно, он видел, что его снимают на камеру? Или ему уже море по колено?» Другие указали, что духовные лица тоже могут отдыхать: «Веселиться умеют, эту песню поют и академики. Песня уже блатной и не считается, а уже народная… Отдохнуть умеет! Вон и паству свою расшевелил немного! Ничто человеческое не чуждо!».

Ранее настоятель мужского монастыря из Псковской области оказался в щекотливой ситуации. Когда он вез гуманитарную помощь для одной из церквей в белорусской Березе, он нарушил правила проезда по платным дорогам в стране. Ему насчитали 14 нарушений на сумму 3,6 тысячи евро.

Иван Шестак
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