Семья из трех человек насмерть отравилась вишневым вареньем

20:39 03 мая 2018 0

На месте гибели людей нашли рвотные массы с черными косточками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Подмосковье следователи инициировали уголовное дело после смерти трех человек в поселке Удельная Раменского района. В среду, 2 мая, тела 62-летней, 34-летней женщин и трехлетнего мальчика нашли без признаков насильственной смерти. Предположительно они отравились вареньем.

В СУ СК по Московской области сообщили, что истинную причину смерти установит экспертиза. «Женщина вместе с матерью и сыном приехали из Москвы. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, и он попросил соседей проверить, все ли в порядке», — пояснили в ведомстве. Соседи не смогли достучаться, после чего вызвали участкового, вместе с которым взломали дверь, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

После проникновения в жилище, тела всех трех обнаружили в бессознательном состоянии, при первичном осмотре у них нашли пятна характерные для пищевого отравления. По предварительным данным, правоохранители в квартире нашли рвотные массы с черными косточками, в холодильнике стояла полупустая банка с вишневым вареньем.