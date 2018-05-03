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04 мая 2018
03 мая 2018
23:59  03 мая 2018 0

Минэкономразвития поддержало новый налог для россиян

Всероссийский конкурс управленцев
Автором идеи о налоге для самозанятых является Максим ОрешкинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея ввести в России налог на доход самозанятых граждан, которая ранее была озвучена Минфином, уже обсуждалась в правительстве в начале года по инициативе министра экономического развития Максима Орешкина.

Как пояснили в Минэкономразвития, Орешкин выступил с такой инициативой еще в середине февраля на Российском инвестиционном форуме, после чего эта идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

«До настоящего времени велась доработка. Минфин как ответственный за налоговую политику законодательно оформил предложения», — цитирует RT заявление министерства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Минфин планирует ввести налог для самозанятых российских граждан. Документ, который в следующем году уже может стать законом, ведомство опубликует на портале правовой информации в мае. Замминистра финансов Илья Трунин объяснил, что самозанятые граждане являются предпринимателями, которые предоставляют услуги без помощи наемных работников.

Александр Черноскутов
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