В России появится новый налог

19:12 03 мая 2018 0

ИПэшники смогут продолжить платить по УСН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут ввести налог для самозанятых граждан. Документ, который в 2019 году может стать законом, Минфин опубликует на портале правовой информации уже в мае.

Самозанятые граждане — это предприниматели, которые предоставляют услуги без привлечения наемных работников, рассказал замминистра финансов Илья Трунин. «Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим», — приводит ТАСС его слова.

Чтобы стать плательщиком налога, создавать ИП не обязательно, однако, если предприниматель уже работает таким образом, то он вправе выбрать: платить УСН или налог для самозанятых, уточняют «Ведомости». По заявлению Минфина, совмещать налоги будет запрещено. В данной системе можно будет задекларировать доход до десяти млн рублей.

Ведомство также предлагает создать приложение для смартфонов, с помощью которого плательщики смогут взаимодействовать с налоговой службой. Экспериментировать с нововведением начнут в 2019 году в нескольких регионах России.